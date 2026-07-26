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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус не уйдет из «Реала» этим летом, считают букмекеры. «Арсенал» готов предложить бразильцу рекордно высокую зарплату

Букмекеры оценили вероятность ухода Винисиуса из «Реала». Сообщалось, что «Арсенал» рассматривает трансфер бразильца в случае, если он откажется продлевать контракт с мадридским клубом, истекающий летом 2027 года.

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