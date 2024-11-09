Транскаспийский коридор в Средней Азии возьмет под контроль ЕС?

Транскаспийский коридор можем соединить среднеазиатский регион с Европой, особенно при налаживании Узбекистаном транзита товаров через Туркмению, заявил главный советник генерального директора Европейской комиссии по международному сотрудничеству Хенрик Хололея 6 ноября на бизнес-форуме «Дни европейской экономики в Узбекистане», пишет 8 ноября издание Газета.
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