У Грилиша 1-й гол с 2023-го, Рэшфорд впервые забил не за «МЮ», Мойес не верит в мяч «Ливерпуля». Главное за вечер АПЛ

Тонали забил почти от боковой линии. Самое важное и яркое из богатого вечера среды в 30-м туре АПЛ: победили «Ман Сити» и «Ливерпуль», подтянулась «Астон Вилла» с голами Маркуса Рэшфорда и Марко Асенсио, даже два аутсайдера неожиданно набрали очки.