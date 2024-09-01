Александр Ситников 31 августа 2024 г., 16:57 По оценке вражеского эксперта Машовца, украинские солдаты не хотят воевать за «эту страну» Опять ударился в лютую зраду военный обозреватель издания Бильд* (Bild) Юлиан Репке, которого широкие украинцы уже называют «путинским шпионом» из-за плохих новостей.