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Русский Днепропетровск

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Битва за Селидово: У ВСУ безнадега, бойцы «беременны поражением»

Александр Ситников 31 августа 2024 г., 16:57   По оценке вражеского эксперта Машовца, украинские солдаты не хотят воевать за «эту страну» Опять ударился в лютую зраду военный обозреватель издания Бильд* (Bild) Юлиан Репке, которого широкие украинцы уже называют «путинским шпионом» из-за плохих новостей.

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