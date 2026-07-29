ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Одна фраза на русском довела туриста из Польши до истерики

Одна фраза на русском довела туриста из Польши до истерики

Продавец пляжных товаров в турецком Кемере просто хотел угадать, из какого российского города приехал очередной покупатель.

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Комментарии
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Майя Majesty
Нарвался на психованного &quot;бедный&quot; турок))
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1 м.
F I
много слов
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1 м.