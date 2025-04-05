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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мюллер объявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона: «Клуб решил не вести со мной переговоры о новом контракте. Важно, чтобы он следовал своим убеждениям»

«Здравствуйте, болельщики «Баварии». После того, как в последнее время появилось много слухов о моей персоне, я хотел бы воспользоваться этим письмом к вам, чтобы внести ясность.

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