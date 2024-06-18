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Врач рассказала о редкой болезни Селин Дион

Врач рассказала о редкой болезни Селин Дион

Невролог Аманда Пике из Университета Колорадо, диагностировавшая у канадской певицы Селин Дион синдром мышечной скованности, выразила надежду на то, что осведомленность об этом заболевании поможет найти лекарство от него.

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