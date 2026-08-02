МИД России назвал атаки украинских дронов на морской терминал КТК террористическими действиями

В июле 2026 года несколько танкеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), перевозящих нефть из Казахстана через Россию к морскому терминалу в Новороссийске, подверглись атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предположительно со стороны Вооружённых сил Украины.