ВКС РФ в ходе ночной массированной атаки вывели из строя энергообъекты в центральных и западных регионах Украины

Сегодня ночью и утром ВС РФ нанесли массированные комбинированные удары БПЛА «Герань-2», крылатыми и баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре в центральных и западных регионах Украины, одновременно вскрывая дронами районы ПВО и локальные установки ЗРК.
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