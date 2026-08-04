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Аргументы недели

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Суд рассмотрит дело петербуржца, пытавшегося украсть 47 шоколадок

Суд рассмотрит дело петербуржца, пытавшегося украсть 47 шоколадок

В Петербурге перед судом предстанет местный сладкоежка, который не рассчитал свои силы. В феврале мужчина зашёл в продуктовый магазин и направился к прилавкам со сладостями.

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