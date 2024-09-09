Вратарь ЦСКА Помазун не исключил вариант с переходом в "Спартак"

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун, ранее выступавший за екатеринбургский "Урал" на правах аренды, в интервью на YouTube-канале Nobel признался, что не исключает вариант с переходом в столичный "Спартак".
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