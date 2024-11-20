Применение ракет ATACMS по Брянской области. Наше МО сегодня сообщило об успешном отбитии ракетной атаки, во время которой были сбиты ПЯТЬ ракет, а ОДНА повреждена, .
Вот так как-то обыденно США переступили очередную нашу "красную линию"...
Комментарии
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Андрей
Передача ЯО? А зачем? Удар ЯО по территории РФ и срабатывает система "Периметр", а там ответка летит в первую очередь по территории США... Ну не идиоты же они начинать третью мировую таеим образом? Проще нанести массированный удар ЯО по всей территории РФ всеми странами НАТО одновременно?
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2 час.
Виктор Старицын
Всё правильно Валерий Вавилов. Меня вот что возмущает - почему после атаки в глубь нашей территории. Наш президент, после сказанного "А" не говорит "Б". Почему до сих пор не выслал из РФ посла США, с описанием в полном объёме причины его выдворения. Копию подписанную послом оставить у нас. Помните как англичане отравили Скрипалей, а потом премьер - министр Мей, летала на метле лжи, и орала, что это страшные русские отравили их. И выслали наших послов. и многие западные страны, и США тоже. Как и со сбитым самолётом, и от туда пошли санкции. А мы мямлим оправдываемся. Надо не оправдываться, а бить их же орудием. Надо срочно пригласить послов всех стан на собеседование и объяснить им в полном объёме, почему мы воюем не с людьми, а с фашистской бандеровской чумой, у которых звериная гитлеровская нацистская идеология. Показать фотографии и все доказательства, что есть на самом деле бандеравский ФАШИЗМ. Но и причину выдворения американского посла. Написать всё что сказано и дать копии послам, чтоб расписались что ознакомились, а это уже документ. А то, сколько уже раз западники обманывали нашего президента. В 2015 году и Одесса и Харьков ждали шахтёров освободителей с Донецкой и Луганской республики. Нет же западники уговорили нашего президента, чтоб он остановил освободителей. А так бы уже в 15 году бандеровцы дёру дали бы в загнивающий запад. Как и в 2022 году "Акт доброй воли" это с звериными бандеровскими убийцами. Очередной раз обманули дурачков на сорок кулачков. Всех наших, кто подписал этот договор, "Акт доброй воли" надо повесить бы за яйца. Сколько же по их вине погибло наших воинов, да и мирного населения. И опять переговоры с америкосами, они нас бомбят, а мы будим вести с ними ля – ля тополя. Надо всю Украину вначале освободить от бандеровской чумы, а потом уже вести разговоры. Да и америкосам надо хорошо дать по шапке, чтоб помнили нас, и ни когда больше не бомбили нашу святую Русь
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2 час.
Андрей
Красиво написано, да только... С чего вы взяли, что мы воюем с Украиной? Нет в природе Вооруженных Сил Украины! Есть наемники НАТО или украинские легионы НАТО! И война планировалась давно и целью было ослабить РФ! Расчет был , что РФ захватит "за две недели" Украину и хомут - Украина страны НАТО оденут на РФ! Вот такую нагрузку экономика РФ точно вряд-ли осилила бы! Это только полицейских сил, не считая ВС РФ, понадобится, по некоторым подсчетам, более 600 тысяч... Строительство экономики Украины, социальные выплаты пенсионерам плюс несколько миллионов инвалидов АТО, бюджетные выплаты... Но руководство страны порешило, что этот хомут "пущай" несут страны ЕС, экономика которой, сегодня не в лучшей форме... По мне так это как разгром фашистов под Москвой, даже более эффектно, нет?
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1 час.
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