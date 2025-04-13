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Ракетный удар накрыл церемонию награждения ВСУшников

Ракетный удар накрыл церемонию награждения ВСУшников

Сегодня около 11.00 две российские ракеты ударили по центру Сум. Украинская пропаганда сразу же заявила, что ВС РФ якобы преднамеренно ударили по мирным жителям, которых, по предварительным данным, погибло более 20 человек.

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