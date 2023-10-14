Военнослужащие ЮВО в Абхазии организовали высококачественную цифровую связь в условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал

Они развернули полевой подвижный пункт управления и связи, организовали видеоконференцсвязь, а также связь в различных диапазонах частот, отработали нормативы по развертыванию и подготовке к работе штатных машин связи.
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