Призыв Мурашко к возвращению врачей-пенсионеров - "последний парад наступает"?

Любопытно, однакоПолитикаПризыв Мурашко к возвращению врачей-пенсионеров - "последний парад наступает"? автор - Venefica Ну что же, товарищи и господа, вот мы и дожили до полного 3,14 того момента, что услышали звон.Вернуться к статье3020НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVilli sherbakШестьдесят процентов это те, кто не захотел вакцинироваться. Поэтому например в Великобритании, где вакцинировалось большинство жителей смертность от ковида в разы меньше, чем в России, зато число заболевших у них намного больше чем у нас.Юлия МасловаСами себе противоречите)Villi sherbakИ где Вы увидели противоречия: На 14 октября 2021 года в Великобритании: 49 335 154 чел. (72.7% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 44 833 280 чел. (66% населения) - полностью привито 94 632 385 шт. - всего прививок сделано. 96 161 244 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент). 50 329 680 человек (34.4% от населения) — сделали первую прививку от коронавируса. 45 831 564 человек — (31.4% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).А данные о количестве умерших сами найдете при желании.ААндрейда уж,охренели совсем кремлевцы.сначала всех выгнали,оптимизировали,а как жаренным запахло,так обратно зовут,при этом никаких мат.благ не обещают.ГусЕнаТебе не обещают? Скорую не вызывай.Виктор ЗдобновПусть ему восьмидесятилетняя медсестра катетер в вену ставит 3 раза в неделю! Вот же ж ублюдки! Всё развалили!НаталияСамое замечательное, что те же самые люди, которые оптимизировали наше здравоохранение, закрывали сельские больницы и фельдшерские пункты, теперь браво рапортуют о строительстве новых местных больниц и призывают "оптимизированных" опытных врачей вернуться, а молодых специалистов ехать в поселки и деревни. Без работы эта непотопляемая публика точно не останется.Владислав ВладиславВласти регионов обладают значительными полномочиями и должны решать многие вопросы самиVGVasily GolovУ нас с медициной все лучше и лучше.Идут врачи туда,где больше платят.Вчера хотел записаться к хирургу.Пожалуйста приходите 29 октября, к участковому- 25 октября.Такого раньше не было.Кардиолог часто уходи в кивидную зону,не попасть.Невролог- в военкомат.УЗИ только через зав отделения поликлиники.За деньги через пару дней.Коммерция.Мне пишет горздав,что во всех стационарах проводится тестирование на Ковид.Приводят № приказа об организации обсервационных отделений стационарного типа на период пандемии.Там проводят проверку.В обычных больницах проводят измерение только температуры.ПЦР тестирование не проводится.Это не клиническое обсервационное отделение,а приемное отделение не ковидной клиники.Эдуард ФилипповВсе кремлеботы с пеной у рта , доказывали что Беларусь с Батькой вымрут , дабы не приверженцы запретительно-ограничительных мер. А , что по факту ? Смертность в малороссии в три раза меньше , чем в России , хотя заболевших на 100 тысяч больше. Просто в Белоруссии оставили советскую медицину без демократической оптимизации (воровства бюджетных средств чиновничьей братией ). В России жулью и насильникам трепетная забота со стороны управляющих беспредельщиков.Villi sherbakА какое отношения малороссия имеет к Белоруссии хрен хохляцкий. А что касается походов в больницу в советское время то это не тебе решать так как многие из Вас тогда даже не жили. Вспоминаю свое детство, когда мама водила меня на прием к врачу. Поход в больницу это потерянный целый рабочий день. Только на то чтобы отстоять очередь в регистратуру по полдня уходило на это.Елена Верия (Безденежных)Сначала пожилых специалистов выдавливали с рабочих мест... А теперь что? Здравствуйте, приехали... Моей сестре врачу в 55 лет сказали: "До свидания... " А сколько бы она могла в свое время сделать доброго, полезного, нужного... А как она тяжело переживала эту "ненужность" в медицине, невостребованность? Каково человеку было морально? Вы об это не думали, "умники"?!!! Сначала вышвыривали, оптимизировали, а теперь "за репу" схватились? Вас бы там сейчас всех "сократить", чтобы одним местом почувствовали на себе...ИванВидать дело "труба"! От одной ТРУБЫ до другой...Алексей МедведевДо оптимизировались и оцифровались до такой степени, что даже в Питере к терапевту не попасть! Запить на талоны только на следующую неделю по телефону в один день. Номерки расходятся за пять минут. ХОЧЕШ ЖИВИ, ЕСЛИ КОНЕЧНО СМОЖЕШЬ, НУ А ЕСЛИ НЕ СМЛЖЕШ-ТАК НЕ ОБЕССУТЬ!SamariumНарод, тот который выживет естественно, очень будет " благодарен" всем этим " оптимизаторам" за свое счастливое, иначе и не назовешь, спасение...Потому что спасти его может только реальное чудо....А каки красивые песни пели.. так много обещали населению... И как всегда, на выходе один пшик вышел.ВКВалерий КомаровНа мой взгляд, если призыв Мурашко воплотится в жизнь, в нашу медицину вернутся врачи, родившиеся, получившие образование и наработавшие большой опыт в СССР. Это не те."белые халаты, если хотите ВОРОНЫ, которые сегодня , за редким исключением, мнят себя врачами, оставаясь коновалами.Татьяна Леухина (Журавлёва)Все эти оптимизаторы пересаживаются из одного кресла в другое, а пора бы их посадить на скамью подсудимых за развал здравоохранения и медицины!Семенков АлександрПусть сами оптимизаторы постоят у постелей ковидных. Помощь пооказывают. Интересно, на сколько хватит этих придурков-оптимизаторов, холявщиков недоделанных. И когда врагов страны и народа, Голикову, Голодец, Скворцову и прочих отстранят от должностей и будут судить???ПавелЗзаварзинАдминистраторы всегда по скотски относились к врачам и медсёстрам... Легко увольняли, не думая о судьбах врачей и медсестёр... выгоняли пенсионеров. И вот резервы закончились. Караул!Галина ЕмельяноваВ этой ситуации непонятно: наши Медвузы "выпускают" наверное не сотни а тысячи молодых медиков... Они где? Или мы учим иностранцев? Или в медвузы идут просто за дипломом, чтобы "воткнуть зад" на административное креслице ?? Мне это совсем не понятно....Борис Николаевич"...где оргвыводы по оптимизаторам?..." Да кто ж из пасодит?! когда указ об оптимизации, читай об уничтожении здравоохранения, подписал По моему мнению «Уважаемый на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства от 29.03.2019г.»В.Путин, будучи премьер министром!Александр Подворчаныйхуй им в сраку.ГусЕнаМдя...занятно, злобных комментаторах ни одного медика. Только тухляк.ВЛВиталий ЛитвиновА это те самые мухи, которых запах говна всегда привлекает. На любую портянку переполненную негативом в сторону власти. они слетаются как мухи на говно. Такова природа хомячка интернетного вечного нытика и завистника. тяжело им жить с таким грузом говна. которое они нажираются в интернете, образно говоря.Виктор БорисовЕсть злобный комментарий!!!Вставлю свои 5 копеек.Я врач стоматолог с 40 летним стажем сертификат по хирургческой стоматологии и терапевтической с прошлого года пенсионер.Работал в...........одной из московских поликлиник таких в России несколько-9 этажей все стоматология.Прекрасный сработавшийся коллектив главврач КМН ортопед имплантолог очень компетентный и порядочный врач. Поликлиника госудаственная бюджетная.Ноооо......пришла оптимизация...стала поликлиника государственной но автономной.Что -это расскажу дальше.Главврача стоматолога заменили детским врачом психиатром.......я не шучу..Автономная поликлиника существует только на деньги которые заработает на платных услугах.Ну не буду в даваться в подробности но всех врачей обязали ежемесячным планом платных услуг...сумма постоянно повышалась.Вам пломбу обычную--или хорошую за деньги.?...вам анестезию отечественную или импортную.В итоге--две трети врачей зубных техников медсестер санитарок просто ушли в платные клиники...причем в основном молодого и среднего возраста самые компетентные и мобильные Здание на две трети пустует..Недавно общался с коллегами из поликлиники месячный план который требуют со стоматолога терпевта 350 тысяч ортопеда протезиста 750 ...хожу зубы лечить к коллегам в частную клинику..потому как мне по моему полису поставят в зуб то что я выплюну через три дня.И Мурашко предлагает мне вернуться в это дерьмо?Villi sherbakВот сначала такие как ты дома сидели и молча наблюдали как страна разваливается. А спустя 30 лет вдруг осмелели. В СССР были разные врачи как хорошие так и не какие. Помню как меня в 6 летнем возрасте отец отвез в город к стоматологу с огромным с правой стороны флюсом Посадили в кресло и подошел ко мне доктор, больше похожий на мясника. Силой открыл рот и давай там шариться. Боль адская я в крик. Отец меня схватил и домой увез. На всю жизнь перед глазами стояла бормашина с ножным приводом. А на следующий день (дело было зимой) отвезли меня в соседнее село, где был фельдшер. Отец посадил меня в кресло и фельдшер просит открыть рот, а я, помня вчерашние муки, не желаю этого делать. и тогда он мне, показывает обе руки, в которых нет ни чего и просит открыть рот для того, чтобы увидеть что там в нем такого. Вдобавок он просит открыть рот и сказать протяжно А. Я, успокоенный говорю протяжное ада и вдруг опять боль и все. И я вдруг почувствовал облегчение и до меня дошло что зуб больной фельдшер удалил.Александр ТретьякПлоды оптимизации и идиотизма .Зачем какие то подарки розыгрыши уговоры прививаться , лучше эти деньги пустили бы на медицину, кто не желает вакцинироваться да и х.. с ним пусть только лечение за свой счетВВасилийА ведь такая ситуация со спецами везде, везде нет спецов. Полагаю что именно по этому гарант и повысил пенсионку, что бы удержать ещё немного на плаву экономику страны. Просто в связи с ковидом эта проблема сильнее всего нарисовалась в медицине.ВДВалерий ДенисовОпа! Картина Репина - "Приплыли?! " Рулите дальше, талантливые и потому высокооплачиваемые менеджеры.МНМатвеев НиколайСколько еще стране осталось жить?Комментировать
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