Полиция Караганды раскрыла серию ночных краж: задержан подозреваемый

В Караганде полицейские по "горячим следам" раскрыли серию краж, сообщает Polisia.kz. В Железнодорожном районе Караганды сотрудники полиции оперативно раскрыли серию краж, совершённых в ночь с четверга на пятницу.
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