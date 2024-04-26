Дочь Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис позирует в архивном платье мамы в честь 21-летия

25 лет назад Кэтрин Зета-Джонс выходила в этом платье на кинопремии. Кэтрин Зета-Джонс на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 1999 года в Barker Hanger в Санта-Монике, Калифорния, США; Кэрис Зета-Дуглас позирует в платье матери в 2024 году, фото: Legion Media; соцсетиКэрис Зета-Дуглас выглядела так же, как ее мама, на свой 21-й день рождения.