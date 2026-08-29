Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Крестик сняли, трусы надеть забыли: либералы взвыли из-за указа Путина, который заставит защищать страну

Крестик сняли, трусы надеть забыли: либералы взвыли из-за указа Путина, который заставит защищать страну

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда/Сгенерировано нейросетью Указ президента о временном госуправлении критически важными объектами, чьи хозяева экономят на безопасности, взорвал инфополе.

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Severyanin

Умнеем, с каждым взорванным предприятием. Медленно, но будем надеяться, что не остановимся на полпути. Строить нужно было долго и затратно, а уничтожается за секунды. Нельзя так расточительно относиться к народному добру, хоть пока и находящемуся у чубайсоголовых! А еврособачки пусть лают, это значит, что мы всё делаем правильно!