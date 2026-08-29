Крестик сняли, трусы надеть забыли: либералы взвыли из-за указа Путина, который заставит защищать страну

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда/Сгенерировано нейросетью Указ президента о временном госуправлении критически важными объектами, чьи хозяева экономят на безопасности, взорвал инфополе.
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Ну завыли... И кого это волнует? Реально, кто-то обращает внимание на вой либерастов?
Умнеем, с каждым взорванным предприятием. Медленно, но будем надеяться, что не остановимся на полпути. Строить нужно было долго и затратно, а уничтожается за секунды. Нельзя так расточительно относиться к народному добру, хоть пока и находящемуся у чубайсоголовых! А еврособачки пусть лают, это значит, что мы всё делаем правильно!
Путин "своих" не бросает!!!Только если пальчиком погрозит!!!А народ-выживай как хочешь!!!
Государство может обеспечить, а владелец обязан оплатить. И никак иначе. Иначе национализация.
Вернуть государству то, что было похищено в ходе чубайсовской прихватизации! Особенно у тех, кто вместе с семьями не живет в нашей стране! Это было бы правильно!
переживать и болеть за толстосумов - это глубокое заблуждение и наивность
государства при социализме и капитализме - это совершенно разные понятия
Критически важные и системообразующие объекты должны находиться в собственности государства!