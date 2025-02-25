"Я тоже гражданин России" вытолкал меня из очереди, заявив, что женщина обязана уступать мужчине. Замечание сделали ему только двое. СПб!

Похоже, что русские уже потеряли свою Родину. В ней настоящие граждане уже другие.

Шакальё мигрантское гнать надо в их кишлаки и аулы. Домой! По фото можно предположить, что это азер или армяшка.

Алла Тимофеева

Если честно, меня бесят не мигранты, а наши сограждане. Сколько уже видео , где эти чучмеки борзеют, а наши граждане ( даже мужчины !) отводят глазки и проходят мимо ! Они видят , что отпора -то нет, а с "овцами" что церемониться ?