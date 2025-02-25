Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    А спросите у собянинаю скллько ему заплатили за филиал Алкаш-центра в москве.Плевок в лицо Рос...
  • igor kim
    Это понятно. А почему терпим?Плевок в лицо Рос...
  • Балу -
    Можно подумать, что в фаст-фуде или шаурмичных ситуация другая... Класть они хотели на российские законы, потому как ..."Какая ещё медкни...

"Я тоже гражданин России" вытолкал меня из очереди, заявив, что женщина обязана уступать мужчине. Замечание сделали ему только двое. СПб!

"Я тоже гражданин России" вытолкал меня из очереди, заявив, что женщина обязана уступать мужчине. Замечание сделали ему только двое. СПб!

Анастасия Миронова Я еще не успела нормально описать результат (вернее, его отсутствие, из тюменского отдела полиции №4 второй месяц никаких вестей, я уже запрашивала их) нападения на меня с ребенком в Тюмени, на катке, мигранта с российским гражданством, как новое происшествие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
Похоже, что русские уже потеряли свою Родину. В ней настоящие граждане уже другие.
Ответить
1 д.
Горыныч
Шакальё мигрантское гнать надо в их кишлаки и аулы. Домой! По фото можно предположить, что это азер или армяшка.
Ответить
1 д.
Алла Тимофеева
Если честно, меня бесят не мигранты, а наши сограждане. Сколько уже видео , где эти чучмеки борзеют, а наши граждане ( даже мужчины !) отводят глазки и проходят мимо ! Они видят , что отпора -то нет, а с &quot;овцами&quot; что церемониться ?
Ответить
20 час.
наверх