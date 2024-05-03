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Андрих и Копмейнерс претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги Европы. Хавбек «Байера» Роберт Андрих забил гол в игре с «Ромой» (2:0), точность передач – 87%.

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