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Царьград

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Беспилотник "Герань" атаковал аэропорт "Жуляны" в Киеве

Беспилотник "Герань" атаковал аэропорт "Жуляны" в Киеве

Целью удара мог стать военный борт, находившийся на территории аэродрома.По данным SHOT, российский беспилотник "Герань" нанес удар по киевскому аэропорту "Жуляны".

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