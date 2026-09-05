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«Нет никого, кроме тебя»: Ричард Гир на 77-летие устроил романтичный семейный ужин в Испании

«Нет никого, кроме тебя»: Ричард Гир на 77-летие устроил романтичный семейный ужин в Испании

Ричард Гир отметил 77-летие с женой и сыном в Испании Голливудский актёр Ричард Гир встретил свой 77-й день рождения в узком семейном кругу на родине супруги.

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