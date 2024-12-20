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Русский Днепропетровск

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Трагедия Бережных. Как современная Украина преследует за правду

Андрей Зворыкин, Илья Кнорринг 19 декабря 2024 г.   Четырнадцать лет лишения свободы. Так Соломенский районный суд Киева оценил правозащитную деятельность 70-летней Елены Петровны Бережной, уже находящейся за решёткой с марта 2022 года.

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