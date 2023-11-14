Клиентом российского хирурга Хайдарова стал таинственный, но известный за границей человек

По информации, предоставленной Пятым каналом, Тимур Хайдаров, известный пластический хирург, все еще вызывает большой интерес среди отечественных и зарубежных знаменитостей, несмотря на определенные отрицательные моменты в его практике.
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