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Клиентом российского хирурга Хайдарова стал таинственный, но известный за границей человек

По информации, предоставленной Пятым каналом, Тимур Хайдаров, известный пластический хирург, все еще вызывает большой интерес среди отечественных и зарубежных знаменитостей, несмотря на определенные отрицательные моменты в его практике.

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