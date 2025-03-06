Китай и Казахстан являются стратегическими партнерами в рамках ШОС -- посол КНР в Казахстане

Алматы, 5 марта /Синьхуа/ -- В эксклюзивной статье для издания DKnews.kz чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь подробно рассказал о приоритетах Китая в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ на 2024-2025 годы, стратегических инициативах, направленных на усиление региональной безопасности, экономического роста и гуманитарных обменов.