Вчасна оплата за доставку газу – комфорт та безпека у вашій оселі!

В умовах війни Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» систематично проводить роботи для підтримання та розвитку газорозподільної системи.
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