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США розкритикували Росію та Китай за підтримку північнокорейського режиму

Джеффрі ДеЛаурентіс   США розкритикували Росію та Китай за підтримку північнокорейського режиму Москва та Пекін скористалися правом вето на голосуванні в РБ ООН щодо введення нових санкцій щодо Пхеньяну Сполучені Штати поставили питання про те, чи ставлять Китай і Росія своє «безмежне» стратегічне партнерство вище глобальної безпеки, накладаючи вето на нові санкції ООН щодо Північної […] Сообщение США розкритикували Росію та Китай за підтримку північнокорейського режиму появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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