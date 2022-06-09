Джеффрі ДеЛаурентіс США розкритикували Росію та Китай за підтримку північнокорейського режиму Москва та Пекін скористалися правом вето на голосуванні в РБ ООН щодо введення нових санкцій щодо Пхеньяну Сполучені Штати поставили питання про те, чи ставлять Китай і Росія своє «безмежне» стратегічне партнерство вище глобальної безпеки, накладаючи вето на нові санкції ООН щодо Північної […] Сообщение США розкритикували Росію та Китай за підтримку північнокорейського режиму появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.