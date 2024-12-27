Снукер 20 декабря, Полуфинал поединок Ронни О’Салливан — Марк Аллен. Riyadh Season Snooker Championship 2024 Марк Аллен (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание - трансляции Всё Видео турнира Видео - Финал Snooker Championship 2024 Видео повторы матча полуфинала Riyadh Season Snooker Championship 2024 — снукер Если не смогли посмотреть матч 1/2 финала Ронни О’Салливан — Марк Аллен, пригласительного турнира СSnooker Championship по снукеру 2024 в прямом эфире, смотрите его в записи Снукер: Snooker Championship 2024 — 1/2 финала повтор Смотрите матч Ронни О’Салливан — Марк Аллен/h4> Поделиться с друзьями:Сообщение Видео Ронни О’Салливан — Марк Аллен 1/2 финала Snooker Championship 2024 появились сначала на Снукер: новости снукера онлайн - смотреть на Снукерист.