Mercedes-Benz планирует диверсифицировать свою электрическую стратегию: гибриды и электромобили будут составлять лишь половину продаж до 2030 года

Mercedes-Benz — последний автопроизводитель, который снизил свои амбиции в области электромобилей. В 2021 году компания опубликовала план электрификации, согласно которому с 2030 года она должна продавать только аккумуляторные электромобили, по крайней мере, в странах, где есть подходящая инфраструктура.