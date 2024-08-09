Окрашивание волос «Вишневая кола» 2024: 26 трендовых идей

Бордово-вишневый цвет волос — очень популярный оттенок для окрашивания. Потрясающий и глубокий цвет, который также называют «вишневая кола», придает живой оттенок темным волосам, сохраняя общий натуральный оттенок шевелюры.
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