Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше после гибели Эбрахима Раиси, который скончался после крушения вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана.
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