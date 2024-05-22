Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Одни сплетни.Снесли ещё одного...
  • Сергей
    Зачем мучить старого гандончика?!т ПРистрелить в клетке в зале суда!!! Сколько еще продажных тварей, за госизмену не ...77-летнего ученог...
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    можно подумать,что Путин не знал всего этого блядства.Снесли ещё одного...

Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Блинкен заявил о выигрыше иранцев от гибели Раиси

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше после гибели Эбрахима Раиси, который скончался после крушения вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана.

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