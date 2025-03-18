Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Балобаев
    Вернуть все земли которые Россия подарила украине да Киев в придачу.Если Киев мать городов русских он должен быть в с...Игра в перемирие:...
  • Людмила Полищук
    ВВП мудр и умён. Поступает, как нужно: "Держи друзей близко, а врагов ещё ближе..." Смысл в том, что друзей нужно дер...Как мстят артиста...
  • Людмила Полищук
    Формулировка вопроса категоричная, и потому совершенно неверная. Кто-то едет в ДНР и ЛНР с выступлением, чтобы поддер...Как мстят артиста...

"Никогда не было и вот опять": Диаспоры обвиняют чиновников в афёрах с жилищными сертификатами

"Никогда не было и вот опять": Диаспоры обвиняют чиновников в афёрах с жилищными сертификатами

В России, где коррупционные скандалы стали чем-то вроде сериала с бесконечными сезонами, новая серия обещает быть особенно сочной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Что-то я не слышала, чтобы семьям простых россиян выдавали жилищные сертификаты!! Ни с детьми, ни без детей... А тут пожалуйста на миллиарды выдают сертификаты  мигрантам. Я все думал: ОТКУДА У ЧИНУШ ПО ПЯТЬДЕСЯТ КВАРТИР В СОБСТВЕННОСТИ!! (НЕ описка, именно: по 50 квартир, цифрами)....  Вот откуда... ВОРЮГИ!!
Ответить
9 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
6 час.
наверх