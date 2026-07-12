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Беллингем обогнал Руни по голам на крупных турнирах – 9 против 7

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем сделал дубль в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1). Игрок « Реала » забил 9-й гол на крупных международных турнирах, обогнав экс-форварда «трех львов» Уэйна Руни , на счету которого 7 таких мячей (1 на ЧМ, 6 на Евро).

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