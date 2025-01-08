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Эксперты советуют: как вернуться в рабочий ритм после праздников

Эксперты советуют: как вернуться в рабочий ритм после праздников

Клинический психолог Людмила Невоструева и сомнолог Кадрия Валеева делятся советами о том, как восстановить рабочий ритм после длинных праздников, включая режим сна, утреннюю зарядку и соблюдение питания.

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