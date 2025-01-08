Эксперты советуют: как вернуться в рабочий ритм после праздников

Клинический психолог Людмила Невоструева и сомнолог Кадрия Валеева делятся советами о том, как восстановить рабочий ритм после длинных праздников, включая режим сна, утреннюю зарядку и соблюдение питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии