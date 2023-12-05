Изменение правил льготной ипотеки и рекордный приток денег на вклады. Обзор Банки.ру

В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, пишут «Известия». Источники издания рассказали, что такой вариант обсуждается в правительстве и рассматривается не для всех программ с господдержкой.
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