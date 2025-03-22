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Чемпион Индиан-Уэллс Дрэйпер проиграл Меньшику на старте «Мастерса» в Майами

Чемпион Индиан-Уэллс Дрэйпер проиграл Меньшику на старте «Мастерса» в Майами

Напомним, на прошлой неделе британец взял крупнейший титул в карьере. В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс он обыграл Хольгера Руне (6:2, 6:2).

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