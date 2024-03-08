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Льготы на поступление в вузы могут расширить на регионы у зоны СВО

Льготы на поступление в вузы могут расширить на регионы у зоны СВО

Известия/Павел Волков Депутаты Госдумы предложили распространить особый порядок поступления в вузы на учащихся из регионов, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции и страдают от атак Украины.

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