Льготы на поступление в вузы могут расширить на регионы у зоны СВО

Известия/Павел Волков Депутаты Госдумы предложили распространить особый порядок поступления в вузы на учащихся из регионов, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции и страдают от атак Украины.
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