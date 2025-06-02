Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Лисичанске двое мужчин получили ранения при ударе ВСУ

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. 19-летний юноша и 43-летний мужчина получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Лисичанска Луганской Народной Республики, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

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