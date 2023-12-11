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3mx: бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

3mx: бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции активно используют устройство, которое может с земли уловить дрон противника на расстоянии более 1,5 км: детектор заблаговременно подает сигнал о приближении беспилотного летательного аппарата.

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