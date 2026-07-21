Актуальная информация об обстановке на линии фронта 21 июля (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Виктор Антонюк 11:38 FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.
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