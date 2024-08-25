Русскоязычные пользователи атаковали Макрона в соцсетях из-за Дурова

Русскоязычные интернет-пользователи атаковали аккаунты президента Франции Эмманюэля Макрона в социальных сетях, оскорбляя его и требуя освободить задержанного накануне в аэропорту Ле-Бурже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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