"Паркетных" разгонят? Генштаб обновляется: "Пять дивизий морпехов – это кратное повышение наступательного потенциала" – эксперт

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Комментарии
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Андрей
Согласен.. Однако стоит ли с этим бороться или все следует &quot;спускать на тормозах.&quot;.?
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5 час.
Александр Рожков
Чё? Уже разгонят? Так оперативно? Это круто!
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4 час.
Александр Батт
Суворов учил воевать не числом, а умением.
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3 час.
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