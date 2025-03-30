"Паркетных" разгонят? Генштаб обновляется: "Пять дивизий морпехов – это кратное повышение наступательного потенциала" – эксперт

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Владимир Путин назначил заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова – командира легендарной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
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