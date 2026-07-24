Дженни (Jennie) из Blackpink дебютирует с задумчивым синглом "Less Than a Lover"

Певица Blackpink Дженни (Jennie) поделилась новым сольным синглом “Less Than a Lover”. Песня, вышедшая на лейбле OddAtelier/Columbia Records, является её ода лету, посвящённая отношениям, которые находятся где-то между дружбой и романтикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии