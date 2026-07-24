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Все о Музыке

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Дженни (Jennie) из Blackpink дебютирует с задумчивым синглом "Less Than a Lover"

Дженни (Jennie) из Blackpink дебютирует с задумчивым синглом "Less Than a Lover"

Певица Blackpink Дженни (Jennie) поделилась новым сольным синглом “Less Than a Lover”. Песня, вышедшая на лейбле OddAtelier/Columbia Records, является её ода лету, посвящённая отношениям, которые находятся где-то между дружбой и романтикой.

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