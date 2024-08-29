Когда, по расчетам математика-пророка закончится СВО и кто одержит победу Юлия ЧелкановаИзвестный математик и аналитик, обладающий репутацией пророка, поделился своими расчетами о завершении специальной военной операции (СВО).
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