Ценовой шок 2026: как топливный кризис отразился на инфляции и росте цен в России и на Кубани

Лето 2026 года стало для российской экономики серьезным стресс-тестом. Острый дефицит бензина и дизельного топлива, охвативший более 60 регионов страны, спровоцировал эффект «домино» в потребительских ценах.
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