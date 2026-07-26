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Ценовой шок 2026: как топливный кризис отразился на инфляции и росте цен в России и на Кубани

Ценовой шок 2026: как топливный кризис отразился на инфляции и росте цен в России и на Кубани

Лето 2026 года стало для российской экономики серьезным стресс-тестом. Острый дефицит бензина и дизельного топлива, охвативший более 60 регионов страны, спровоцировал эффект «домино» в потребительских ценах.

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