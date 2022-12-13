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Скончался композитор сериала "Твин Пикс" Бадаламенти

Скончался композитор сериала "Твин Пикс" Бадаламенти

Композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет. Как сообщает RT, он написал музыку к сериалу "Твин Пикс" и другим картинам режиссера Дэвида Линча.

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