Космонавт Тетерятников рассказал о муз. пробуждении на МКС

Космонавт Сергей Тетерятников на Международной космической станции каждое утро включает одну из 500 топовых песен для настроения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Это натуральный ...
- СИ Прощание с Лидией...
- АС Челябинец лишился...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым