Spiegel: Олаф Шольц покинул конференцию по Украине в Швейцарии досрочно

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, как и вице-президент США Камала Харрис, досрочно завершил своё участие в конференции по Украине в Швейцарии, по причине необходимости уделить внимание внутриполитическим вопросам, об этом 16 июня сообщает издание Spiegel.