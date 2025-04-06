Премьер-министр Великобритании заявил о наступлении нового мира

Мир, который строился последние десятилетия, больше не существует, и необходимо принять новые правила, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 апреля в статье, опубликованной в газете The Sunday Telegraph.
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