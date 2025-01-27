Стартовали региональные этапы форума «Малая Родина – сила России»

Главы Костомукши и Чёлмужского поселения представляют Карелию на всероссийском форуме. Встречи на таких площадках помогают представителям муниципальных властей обмениваться опытом успешной работы, заявляют организаторы.
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